Kunstveiling VEIL brengt 18.150 euro op Christophe Maertens

05 juli 2019

11u34 0 Ieper De Academie Ieper en de vzw Vondels hebben samen met Cultuurcentrum Het Perron een kunstveiling met tentoonstelling georganiseerd. Het project VEIL bracht 18.150 euro op, een Picasso ging voor 1.900 euro de deur uit.

“Er was heel wat belangstelling en interesse voor de veiling”, zegt Bianca Decroix van Vondels. Vondels biedt ondersteuning aan meerderjarige mensen met een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd. “Heel wat bekende en onbekende werken van zowel professionele kunstenaars als amateurkunstenaars en kunstenaars met een beperking zijn onder de hamer gegaan. De veiling was best wel spectaculair.”

De totale opbrengst is 18.150 euro. “Mensen kunnen nog altijd als steun een kunstcatalogus kopen. Deze zijn beschikbaar in De Academie Ieper en bij Vondels. VEIL was een groot succes en we bedanken iedereen voor het vertrouwen. Het project is zeker voor herhaling vatbaar.”