Ieper

Begraven worden in een kist die je zelf beschilderd hebt: op die manier neemt kunstenaar Willy De Bever uit Ieper afscheid van het leven. De man stierf vorige zondag in het ziekenhuis nadat hij al jaren hartproblemen had. “Willy leefde om te schilderen, het was zijn passie”, zegt zijn weduwe.