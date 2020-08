Kunstschilder Willy De Bever op 83-jarige leeftijd overleden Christophe Maertens

21 augustus 2020

09u20 2 Ieper Ieper neemt op zaterdag 22 augustus afscheid van kunstenaar Willy De Bever. De schilder werd 83 jaar.

Drie jaar geleden opende Willy De Bever voor een laatste keer, in het kader van Buren bij Kunstenaars, de deuren van zijn atelier. In onze krant zei de man toen nog dat hij het schilderen nooit zou kunnen laten. “Het is en blijft mijn passie”, klonk het toen.

Willy De Bever woonde in de Lindedreef en wou van kindsbeen al kunstenaar worden. Op 16-jarige leeftijd ging hij in het leger en werd hij boordmecanicien bij de luchtmacht. Later ging hij aan de slag bij Picanol, waar hij dertig jaar werkte. Ondertussen groeide hij uit tot een gewaardeerd kunstschilder. De Ieperling was een autodidact. “Ik schilder omdat ik graag schilder en volg niet echt een thema. Mijn onderwerp hangt vaak van mijn gemoedstoestand af. Als ik kwaad of verdrietig ben, uit ik mijn gevoelens op het doek. Of soms hoor ik een bepaald liedje op de radio en is dat de aanzet tot een werk. Daarnaast is sport soms een drijfveer. Ik herinner mij de ritwinst van Eddy Planckaert in Parijs-Roubaix (in 1990, nvdr). Het was zo spannend dat ik de sfeer van die dag absoluut wou schilderen.”

Willy De Bever werd op 21 maart 1937 in Ieper geboren. Hij laat zijn vrouw Nini Lambert, twee kinderen en zes kleinkinderen na. Door de coronamaatregelen zal de uitvaart in beperkte familiekring plaatsvinden. Na de rouwdienst wordt Willy bijgeplaatst in de familiegrafkelder op de stedelijke begraafplaats in Ieper.