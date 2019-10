Kunstkring Richten voert komedie Stoelendans op Christophe Maertens

23 oktober 2019

15u18 0 Ieper De Ieperse Kunstkring Richten begint het nieuwe toneelseizoen met de komedie Stoelendans, naar het stuk ‘Absurd Person Singular’ van Alan Ayckbourn.

“Drie koppels gedurende drie opeenvolgende kerstavonden in drie verschillende keukens, meer is er niet nodig om vermakelijk toneel op de planken te brengen”, zegt Dirk Clement van Kunstkring Richten. “De personages zijn zeer herkenbaar: een beginnende ondernemer die erop gebrand is zijn bedrijf uit te bouwen en zijn naïeve vrouw, een gevierd architect die steeds meer afglijdt en zijn neurotische vrouw, en een bankdirecteur en zijn vrouw, die neerkijken op het ‘gewone’ volk. Allemaal vertonen ze een excentriek, gek en absurd kantje. Een kantje waardoor er zich in elke keuken, elke kerstavond opnieuw, doldrieste en hilarische toestanden afspelen. Komedie, maar toch wrang. Voor de buitenwereld lijkt alles perfect, maar de kijkers wordt een spiegel voorgehouden en niets is wat het lijkt. Wie laat wie naar zijn pijpen dansen?”

De regie is in handen van Gino Debeyne, leraar Spel- en Verteltheater, Dramalab in STAP Roeselare. “Het is de eerste keer dat Gino bij Richten te gast is. Hij regisseerde de voorbije jaren onder andere in Roeselare, Izegem, Hooglede, Lendelede en Zwevegem. Voor hem is toneel meer dan zijn werk, meer dan een passie.”

Acteurs en actrices van dienst zijn Katrien Decapmaker, Ann Merlevede, Gudrun Van Landeghem, Jan Devriendt, Joris Marrecau en Stefaan Peene. Tickets en info op www.toneelrichten.be en 057/23.94.80. Speeldata zijn maandag 18, dinsdag 19, vrijdag 22 en zaterdag 23 november om 20.15 uur in de Stadsschouwburg in Ieper.