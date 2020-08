Kunstkring Richten brengt ‘Deernis’ na uitstel door corona Christophe Maertens

16 augustus 2020

13u44 0 Ieper De Ieperse Kunstkring Richten brengt op 3, 4, 5 en 6 september de theatervoorstelling ‘Deernis’, een bewerking van het boek ‘A Painted Devil’ van Thomas P. Cullinan. De voorstelling stond aanvankelijk al in maart gepland, maar de coronacrisis noopte tot een afgelasting.

“We bleven hopen op beterschap”, zegt Dirk Clement van Richten. “Een paar weken geleden was het alweer héél spannend, maar we kregen groen licht van de schouwburg en de overheid om coronaproof te repeteren en te spelen. We kruisen nu echt onze vingers dat alles wat normaliseert en dat de mensen de weg naar de schouwburg niet zijn vergeten.”

Het stuk is een theaterbewerking van het boek ‘A Painted Devil’ van Thomas P. Cullinan. Sofia Coppala maakte op basis van het boek de film ‘The Beguiled’, met Colin Farrell en Nicole Kidman. “Het is een schoolvoorbeeld van een sterke psychologische thriller, een trage horror eigenlijk”, verduidelijkt Dirk Clement. “Het is een genre waar de regisseur zich graag aan wou wagen.”

Het theaterstuk gaat over vijf vrouwelijke figuren die in een internaat leven aan de rand van een bos. Op een dag vinden ze een gewonde man aan de poort. Wie is hij? Een vreemdeling? Een plunderaar? De vijand? Als hij na lang overleg toch wordt binnengelaten om verzorgd te worden, ontstaat een broeierig kat-en-muisspel, en neemt de rivaliteit tussen de vrouwen dreigende en onrustwekkende proporties aan. Meer info www.toneelrichten.be.