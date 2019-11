Kunstenares stuurt kleiwerken uit frontstreek terug naar thuisland vermiste soldaten: “Ode aan de mensen die nooit naar huis zijn teruggekeerd” Christophe Maertens

08 november 2019

13u33 0 Ieper In het Kruitmagazijn in Ieper opent dit weekend – niet toevallig met Wapenstilstand – de tentoonstelling ‘Clay Front’ van beeldend kunstenaar Griet Dobbels. Ze maakte sculpturen met klei afkomstig van tien plaatsen langs de WO I-frontlijn. Daarna stuurt ze een klein potje op naar geboorteplaatsen van vermiste soldaten. “Dit werk is een ode aan de mensen die nooit naar huis zijn teruggekeerd.”

Met ‘Clay Front’ en ‘Clay Front Homecoming’ heeft kunstenares Griet Dobbels (55) uit Nazareth, die ooit aan de Royal College of Art in Londen heeft gestudeerd, een kunstwerk gemaakt als eerbetoon aan de vele vermiste soldaten. “De tien werken verwijzen naar tien verschillende locaties langs de frontlijn waar ik klei heb opgegraven”, vertelt de kunstenares. “Met die klei heb ik serviezen gemaakt. Op die tien plaatsen zijn tijdens de oorlog heel wat mensen vermist geraakt. Mijn werk is een eerbetoon aan die soldaten die van over heel de wereld naar hier zijn gekomen.”

Moeders en vrouwen

De verschillende sculpturen staan op een verhoog met een gegraveerde tekst die verwijst naar het slagveld waar de klei werd gevonden. “Je ziet dat de kleur wat verschilt. Zo is klei uit Ramskapelle veel bleker. Vermoedelijk omdat de gemeente dicht bij de kust ligt. Het servies verwijst naar de moeders en de vrouwen die op het thuisfront achter blijven en daar hun eigen oorlog moeten uitvechten”, gaat Dobbels verder. “Het zijn banale voorwerpen die iedereen dagelijks nodig heeft, oorlog of geen oorlog. De vermisten zijn als het ware opgenomen in het servies.”

Thuiskomst

Het project kent een tweede luik: ‘Clay Front Homecoming’. “Ik heb altijd al iets willen terug brengen naar de landen vanwaar die vermisten afkomstig zijn.” Via het IFFM kreeg de kunstenares een lijst met 9.770 soldaten die vermist raakten op de tien locaties. “Ik heb kleine gebakken potten gemaakt met een stempel van de gemeente. Die steek ik in een doos en stuur die terug naar de burgemeester van de steden en gemeentes waarvan die soldaten afkomstig zijn, met een bijhorend certificaat.”

Er vertrekken dozen naar onder andere Wiengarten in Duitsland, Auckland in Nieuw-Zeeland, Woubrechtegem in België en Mers El Hadjadj in Algerije. Op de doos voor Algerije liet Griet de tekst in het Arabisch vertalen. “Algerije was vroeger een Franse kolonie. Frans is er nog de taal, maar dat verwijst nog een beetje naar de kolonisator van vroeger. Daarom vond ik het belangrijk het Arabisch te gebruiken.”

De kunstenares verkoopt ook potjes om haar project te financieren. “Ik heb geen budget om alles naar het buitenland op te sturen, maar wanneer bezoekers een werkje kopen, kan er een postpakket vertrekken.”

Paul Magnette

Ondertussen kreeg Griet al verschillende bedankbrieven van burgemeesters in België, zoals van Paul Magnette van Charleroi. “Ik stuurde ook een postpakket naar de burgemeester van Ieper. Met de brieven die ik terugkrijg, ga ik een kunstenaarsboek uitgeven.”

De expo opent op zaterdag 9 november in het Kruitmagazijn. De vernissage om 19 uur wordt opgeluisterd door muzikanten Jana Pieters en Paco Collumbien, die iets doen met Barokmuziek, maar dan op een eigentijdse manier. De tentoonstelling is elk weekend te bezoeken tot 20 december of in groep op afspraak. Meer info op www.grietdobbels.be/clay-front.