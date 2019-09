Kunstenaars ‘pimpen’ boeken op boekenkaftdag Christophe Maertens

04 september 2019

17u35 0 Ieper In enkele bibliotheken in de regio vond woensdag een boekenkaftdag plaats. Kinderen tussen 6 en 12 jaar konden hun schoolboeken van een mooie kaft voorzien, eventueel met een tekening of een stempel van een kunstenaar. In de bib van Ieper was er in ieder geval heel wat belangstelling.

Biblio7, het samenwerkingsverband van bibliotheken in de Zuidelijke Westhoek, organiseert deze maand enkele boekenkaftdagen. Op 7 september is dat het geval in de bib van Vleteren en een dag eerder in de bib in OC De Bollaard in Watou. Vandaag woensdag was het boeken kaften geblazen in Poperinge, Zonnebeke, Langemark, Heuvelland en Ieper.

Vooral in Ieper was het een overrompeling. Net als de voorbije jaren konden kinderen hun boeken laten kaften met papier dat door kinderen zelf ontworpen was. Een jury koos dit jaar de ontwerpen van Linde Callewaert (vrije basisschool Sint-Juliaan), Louisa Deleu (Dé Academie) en Fé De Wulf (Sint-Jozefschool Ieper). Daarnaast waren er in de bib enkele illustratoren en kunstenaars op bezoek die de schoolboeken een mooie tekening of een stempel gaven. “Dat was vorig jaar zo’n succes dat we het systeem een beetje hebben aangepast”, zegt bibliothecaris Eddy Barbry. “Nu krijgen de kinderen een stempelkaart en kunnen ze vier keer bij een kunstenaar passeren. Het blijft echter een mooi initiatief en aan de grote opkomst te zien ook een succesvol initiatief.”