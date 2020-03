Kunstenaar vindt pijlpunt uit neolithicum: “Oudste vondst ooit op Iepers grondgebied”



Christophe Maertens

18 maart 2020

18u20 6 Ieper Jan Fieuw (44) uit Poelkapelle heeft een uitzonderlijke vondst gedaan. Op een akker trof de kunstenaar een pijlpunt uit de vroege bronstijd, meteen de oudste archeologisch voorwerp ooit gevonden op het grondgebied van Ieper. “De pijlpunt is ongeveer vierduizend jaar oud.”

Kunstenaar Jan Fieuw (44) uit Poelkapelle is de man achter het kunstproject ‘A Message in a Poppy’. Jan smelt daarbij loden balletjes die werden gebruikt in een bom om tot een klaproos. Tijdens een van zijn tochten over de akkers op zoek naar loodjes, deed hij onlangs een waardevolle archeologische ontdekking. “Op een stuk grond in Ieper trof ik een pijlpunt aan”, zegt de kunstenaar. “Ik wist meteen dat ik iets bijzonders had gevonden, maar om zeker te zijn, trok ik met mijn buit naar het Regionaal Erfgoeddepot Potyze.”

2400 v. Chr.

CO7-archeoloog Jan Decorte bevestigde dat de vondst niet niets was. “Het is vermoedelijk het oudste voorwerp ooit gevonden in Ieper”, reageert de archeoloog. “Deze pijlpunt, in het jargon ‘gevleugelde pijlpunt’ genoemd, is te dateren in het laat-neolithicum of de vroege bronstijd. We spreken dan van de periode 2400 – 1600 v. Chr. De pijlpunt is gemaakt uit vuursteen of silex en is het werk van een echte vakman. De ‘vleugels’ zijn eraan omdat hij zo beter aan de pijlstok kon worden vastgemaakt. Het is de periode van de eerste landbouwers in onze streek. Deze pijlpunt werd gebruikt tijdens de jacht, die nog altijd belangrijk was in die periode. Andere gekende sites uit deze periode kennen we vooral op de West-Vlaamse heuveltoppen, zoals Kemmelberg, Scherpenberg en Rodeberg.”

Ring van een soldaat

Fieuw zal de pijlpunt schenken aan het Yper Museum. “Dat lijkt me de beste bestemming”, meent de kunstenaar. “Als ik tijdens mijn zoektochten naar loden bolletjes iets persoonlijk van een soldaat vind, stuur ik dat op naar de familie. Nu is het natuurlijk iets anders. Ik hoop in ieder geval in de toekomst meer te kunnen samenwerken met CO7, maar ook met de gemeente Langemark, de stad Ieper, het IFFM en Passchendaele museum.”

Het is niet de eerste keer dat Jan iets speciaals treft op een akkerveld. In februari van 2018 vond hij een trouwring. De kunstenaar denkt dat de ring van een soldaat uit WO I is, maar er stond geen naam in het juweel. Wie de ring droeg, weten we nog altijd niet.

Poppy

Met zijn project ‘A Message in a Poppy’ raakte Fieuw bekend van Canada tot in Nieuw-Zeeland. “De poppy staat centraal in mijn werk, maar ik wil vooral een boodschap meegeven. Mensen die een familielid hebben die in WO I in de Westhoek is gesneuveld, kunnen mij contacteren. Als ze weten waar hun dierbare is gestorven, probeer ik zo dicht mogelijk bij die plaats te raken. Daar zoek ik dan drie loodjes. Die werden gebruikt om een bom te vullen en er zijn er ontelbare in het landschap te vinden. Twee van die loodjes smelt ik en daarvan giet ik een Engelse klaproos, een Franse korenbloem en het Belgisch madeliefje die de gewonden en de gesneuvelden van de Grote Oorlog eren. Een derde gaat in een doosje, met daarbij de coördinaten van de vindplaats. Alles wordt opgestuurd naar de nabestaanden.”

Meer info over het werk van Jan op www.fieuwjan.com. De ‘Researcher and Remembrance Artist’ is te contacteren via amessageinapoppy@hotmail.com of op Facebook amessageinapoppy.