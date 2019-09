Kunstcollectief De Dienst der Gedroomde Gewesten blijft groeien Christophe Maertens

27 september 2019

09u35 6 Ieper Ook in oktober zet het kunstcollectief Dienst der Gedroomde Gewesten een mooi programma op poten. Het kunstcollectief blijft groeien.

Het collectief Dienst der Gedroomde Gewesten is een vereniging die mensen via kunst laat nadenken, experimenteren en bouwen over en aan hun gedroomde stad van morgen. “Daarmee drukken we onze stempel op de stad en de regio”, zegt Theo Vantomme van het collectief. In september en oktober richt de Dienst zijn instituut in in het Sint-Jansgodhuis in Ieper.

“De werking van de Dienst der Gedroomde Gewesten in het Sint-Jansgodshuis is enkele weken ver”, aldus Vantomme. “Het Instituut der Wederverbeelding groeit elke dag een beetje. Buurtbewoners, kunstenaars, architecten, denkers, doeners en dromers ontmoeten er elkaar. Ook oktober is veelbelovend, met een steeds groeiende tentoonstelling, interessante residenten, workshops en een ferm feest, expo en open house op zaterdag 19 oktober.”

Ook dit weekend staat er heel wat op het programma. Zo wordt het Masterplan voor de binnenstad bekeken en is er een workshop stadskant maken. ’s Avonds is er een optreden van Narwhal. Op zondag 29 september is er doorlopend een bouwdag. Dan maken we constructies met hout en andere recuperatiemateriaal”, klinkt het.

De Dienst is te vinden in het Sint-Jansgodhuis, Iperleestraat 31 in Ieper, of www.dienstdergedroomdegewesten.be en via Facebook en Instagram.