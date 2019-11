Kruithuis kleurt rood op Internationale Dag tegen de Doodstraf Christophe Maertens

29 november 2019

07u42 2 Ieper Ook Ieper doet dit jaar weer mee aan de Internationale Dag tegen de Doodstraf.

Op zaterdag 30 november zal het Kruitmagazijnrood kleuren. De stad neemt met deze actie deel aan de campagne ‘cities for life, cities against the Death Penalty’. De campagne is een wereldwijd initiatief van de Sint Egidius gemeenschap en voert jaarlijks op 30 november wereldwijd actie voor de afschaffing van de doodstraf. De stad Ieper neemt sinds 2005, sinds het uitreiken van de Ieperse vredesprijs aan Helen Prejean voor haar inzet voor een wereldwijde afschaffing van de doodstraf, jaarlijks deel aan deze actie.