Kruispunt Grote Markt met D’Hondtstraat wordt heraangelegd Christophe Maertens

03 december 2019

13u45 12 Ieper Het Ieperse stadsbestuur gaat het kruispunt van de Grote Markt met de D’Hondtstraat onder handen nemen. De werken moeten voor 1 juni klaar zijn om geen geplande evenementen in het gedrang te brengen.

“Het kruispunt zal worden heraangelegd met gewapend beton van twintig centimeter dik”, weet schepen Ives Goudeseune (sp.a). “De weg tussen de Rijselsestraat en de Sint-Jacobstraat zal dan weer heraangelegd worden in kasseien. Langs beide kanten leggen we ook een fietscomfortstrook aan. De werken zullen uitgevoerd worden tussen half april en 1 juni, zodat geplande evenementen in het centrum niet in het gedrang komen.” Het stadsbestuur raamt de kosten op 219.840 euro.

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Miet Durnez (CD&V) zich af of het wel verstandig is de werken uit te voeren, terwijl er nog altijd wordt gewacht op het mobiliteitsplan. “Na twaalf maanden in deze legislatuur zou dat plan er toch al moeten zijn? Of is het er al, maar wordt het nog bekend gemaakt?”

“We voeren de werken uit omdat die niet meer kunnen wachten”, reageert schepen Goudeseune. “Ondertussen nemen we de fietscomfortstroken mee.”