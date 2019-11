Kostbaar manuscript ‘Ieper door de eeuwen heen’ in Yper Museum Christophe Maertens

29 november 2019

08u11 1 Ieper Afstammelingen van onderwijzer en schoolhoofd Jules Cornillie hebben het Yper Museum een kostbaar manuscript van de in 1872 geboren man toevertrouwd.

“Tot op vandaag is Jules-Emiel gekend en gewaardeerd voor zijn levenswerk, de uitgebreide geschiedenis van Ieper, waarvan hij het manuscript, op de index na, voltooide kort voor zijn overlijden op 12 juli 1939”, zegt Frans Cornillie. “Zijn boek werd postuum in 1950 uitgegeven op vierhonderd exemplaren onder de titel ‘Ieper door de eeuwen heen’.”

Kaartjes

Het manuscript, in een mooi register opgetekend met vaste hand in een zeer leesbaar handschrift, is met inkt geschreven en werd hier en daar met kaartjes opgeluisterd. De familie heeft dit kostbaar handschrift nu als schenking toevertrouwd aan het Yper Museum. “Het museum en de stad Ieper zijn de familie Cornillie heel dankbaar voor het vertrouwen”, zegt conservator Jan Dewilde.