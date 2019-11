Kortewildestraat krijgt (voorlopig) geen nieuw voetpad Christophe Maertens

08 november 2019

09u19 1 Ieper Een nieuw voetpad in de Kortewildestraat in Hollebeke komt er voorlopig niet, maar er wordt wel een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd.

“Vijf jaar geleden zijn de toenmalige schepen van Openbare Werken en het hoofd van de technische dienst, op vraag van de dorpsraad, op werkbezoek gekomen naar de Kortewildestraat”, zegt gemeenteraadslid Els Morlion (CD&V). “Tijdens het bezoek werd met de buurt overeengekomen om aan de kant met de onpare nummers de voetpaden te vervangen door gras en aan de kant met de pare nummers de voetpaden te vernieuwen. We moesten alleen nog wachten op het einde van de werken in de Chicoreistraat, maar ondertussen zijn deze werken al een tijdje achter de rug. Eind augustus werd een nieuw voorstel gedaan. Aan de kant van de pare nummers zouden de opritten vernieuwd worden en zouden de restvakken in groenzone aangelegd worden. Aan de kant van de onpare nummers zouden de voetpaden heraanlegd worden.”

Nooit uitgevoerd

“De gemeenteraad had de werken goedgekeurd, maar ze werden nooit uitgevoerd door de realisatie van de nieuwe verkaveling in de Cichoriestraat”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Ondertussen kregen we te horen van bewoners uit de Kortewildestraat dat het idee om aan de kant van de pare nummers een voetpad aan te leggen en een groenzone aan de andere kant toch niet zo’n goed voorstel leek. Ook de termijn tussen aanbesteden, gunnen en uitvoeren is wel heel groot geworden en daarom werd de vorige aanbesteding stopgezet en werd de plannen voorlopig niet uitgevoerd. We hebben daarom besloten een nieuwe bewonersvergadering te organiseren. Begin volgend jaar ondervragen we de bewoners uit de Kortewildestraat en we beginnen van nul. We zullen de nieuwe voorstellen afwegen en wat hieruit voorkomt, kan in principe worden uitgevoerd.”