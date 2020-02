Koppel veroordeeld voor oplichting via Zalando Christophe Maertens

17 februari 2020

17u28 0 Ieper Een vrouw uit Harelbeke en haar partner werden door de Ieperse rechter veroordeeld voor oplichting via Zalando.

Een echtpaar kreeg op een bepaald moment een pakje van Zalando toegestuurd, hoewel het koppel niets besteld had. De slachtoffers werden gecontacteerd door iemand die beweerde dat ze zich hadden vergist van adres. Er zouden nog pakjes volgen, maar ze hoefden zich geen zorgen te maken. De slachtoffers maakten zich echter wel zorgen, want ze kregen de rekening van de pakjes gepresenteerd. De twee daders, die hun kat stuurden naar de rechtbank van Ieper, werden veroordeeld tot twee maanden en een boete. Voor de vrouw was de straf met uitstel, voor haar partner effectief.