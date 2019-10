Koppel veroordeeld na slagen aan elkaar: “Stop met drugs en geweld” Christophe Maertens

24 oktober 2019

12u32 4 Ieper De rechter in Ieper heeft een koppel uit Langemark-Poelkapelle veroordeeld voor feiten van partnergeweld. “Stop met drugs, geen geweld meer en probeer iets moois te maken van jullie relatie.”

B.V. (26) en C.D. (24) verschenen voor de Ieperse rechter na feiten van partnergeweld. Er was daarnaast sprake van drugsgebruik. “Er waren wederzijdse slagen en het werd zo erg dat het parket een onderzoek begon”, zei de openbare aanklager. Op een bepaald moment liep het zodanig uit de hand dat B.V. werd aangehouden. Hij werd na drie maanden vrijgelaten onder voorwaarden. Zo legde de raadkamer hem een contactverbod op met zijn vriendin. Het verbod werd later opgegeven. Ondertussen woont het koppel nog altijd samen en maken ze werk van hun problemen, hoewel dat niet altijd van een leien dakje loopt. De wijkagent nam bij een huisbezoek aan het paar een cannabisgeur waar in de woning. “Stop met die drugs, want dat is de basis van heel wat criminaliteit”, kregen de twee van de rechter te horen. “En als je hulp nodig hebt, moet je er om vragen.” B.V. werd veroordeeld tot twaalf maanden met voorwaarden en de vrouw tot zes maanden, ook met voorwaarden.