Koppel uit Ieper zit vast in Nepal door coronacrisis: ‘Elke vlucht die we aangereikt krijgen, wordt meteen weer geannuleerd’ Joyce Mesdag

22 maart 2020

18u36 0 Ieper Tim Vandekerckhove (37) en Birgit Castelein (30) uit Ieper zitten momenteel vast in Nepal, door de coronacrisis.

“Op het moment dat we vertrokken, waren er enkel gevallen van corona vastgesteld in China en Italië”, zegt Tim. “Er was zelfs nog geen negatief reisadvies naar het noorden van Italië. We zijn dus vrij gerust vertrokken op vakantie, om rond te trekken in de bergen. Normaal hadden we onze terugvlucht op 19 maart, maar 12 uur daarvoor kregen we het bericht dat onze tweede vlucht, vanuit Abu Dhabi naar Amsterdam, werd geannuleerd. Het eerste deel van je vlucht, in ons geval tussen Kathmandu en Abu Dhabi, mag je dan ook niet nemen, omdat je het risico loopt vast te zitten. Er werd een alternatief voorgesteld, de dag erna, maar dat werd hetzelfde scenario: 12 uur voor de vlucht zou vertrekken, kregen we bericht dat het stuk tussen Abu Dhabi en Amsterdam ook nu weer geannuleerd zou zijn. We zijn meteen zelf beginnen zoeken naar oplossingen, via de Duitse ambassade, het ereconsulaat van ons land, via Buitenlandse Zaken, maar er komen geen oplossingen. Online vonden we vluchten van 6000 euro tot 12.000 dollar. Dat kunnen wij niet betalen. Ter vergelijking: wij hebben voor onze vluchten heen en terug 1080 euro betaald, voor ons allebei samen. We hopen dat er nog een oplossing uit de lucht komt vallen, maar het lijkt alvast niet goed te komen. Het net sluit zich sneller en sneller, en straks zitten we hier weken vast…”