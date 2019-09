Koppel gewond na knal tegen verlichtingspaal langs spoorweg LSI

22 september 2019

15u26

Bron: LSI 0 Ieper Langs de Noorderring in Vlamertinge (Ieper) is zondagnamiddag een koppel gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Om een nog onduidelijke reden week de man achter het stuur van een Peugeot 307, die vanuit Poperinge richting Ieper reed, volledig van zijn rijvak af. De wagen dwarste ook de twee rijstroken in de tegenovergestelde richting en knalde ter hoogte van de Brandhoek vol tegen een verlichtingspaal. De klap was zo hevig dat de paal volledig uit de grond werd gerukt en op de grond viel. De wagen kwam in de grasberm, net voor de spoorlijn 69 tussen Ieper en Poperinge, tot stilstand. De man en vrouw uit de auto konden met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht worden. De eerste zorgen kregen ze van een toegesneld MUG-team. Het spoorverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. Mogelijk viel de chauffeur in slaap of werd hij onwel.