Koppel bedot echtpaar met bestellingen via Zalando Christophe Maertens

21 januari 2020

07u29 2 Ieper Een vrouw uit Harelbeke en haar partner moeten zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor oplichting via Zalando.

Het echtpaar kreeg op een bepaald moment een pakje van Zalando toegestuurd. Het adres klopte, hoewel het koppel niets had besteld. De twee beklaagden kwamen in contact met de slachtoffers en beweerden dat ze zich hadden vergist van adres en dat er nog pakjes zouden volgen. Het koppel hoefde zich echter geen zorgen te maken, kreeg het te horen. De slachtoffers maakten zich terecht wel zorgen, want zij kregen plots de rekening van al die pakjes voorgeschoteld.

De twee daders stuurden hun kat naar de rechtbank. Voor C.D. vraagt de openbare aanklager een celstraf met uitstel, voor haar partner C.P. zes maanden effectief, wegens zijn verzwaard stafverleden. Vonnis op 17 februari.