Kop van Ieperleekanaal kleurt groen Christophe Maertens

18 september 2019

09u04 4 Ieper De kop van het Ieperleekanaal kleurt al enkele dagen groen. Dat wordt veroorzaakt door een laag eendekroos.

Eendekroos zijn kleine plantjes op het wateroppervlakte. Ze komen voor in stilstaande of traagstromende waters en groeien snel. De planten bevinden zich alleen in de haven van Ieper, verderop in het kanaal zijn ze niet te vinden. De planten zijn ongevaarlijk, maar kunnen wel het licht wegnemen in het water. Voor hengelaars zijn ze wel hinderlijk. Normaal verdwijnt de plant als de temperatuur van het water daalt. De Vlaamse Waterweg, Natuur en Bos en de Ieperse milieudienst houden de situatie in de gaten.