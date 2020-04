Kop-staart botsing tussen drie wagens aan De Krikke LSI

30 april 2020

11u25

Bron: LSI 1 Ieper Op de N8 tussen Brielen (Ieper) en Elverdinge (Ieper) zijn donderdagochtend rond 8.30 uur drie voertuigen gebotst. Dat zorgde voor beperkte verkeershinder. Een passagier liep lichte verwondingen op en verkeerde in shock.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van De Krikke, langs de Veurnseweg. Een Volkswagen Polo van een 78-jarige man uit Koksijde merkte een stilstaand of trager voertuig niet of te laat op en knalde er achteraan op. Door de klap vloog het aangereden voertuig nog tegen een derde auto. De 62-jarige passagierster van de man uit Koksijde verkeerde in shock. Een 51-jarige automobilist uit Poperinge en 39-jarige automobiliste uit Vleteren bleven ongedeerd. Door het ongeval was de Veurnseweg in de richting van Veurne wel een tijdlang voor het verkeer afgesloten. De brandweer zorgde er voor dat het verkeer alternerend veilig kon passeren.