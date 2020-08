Koopweekend in de deelgemeenten: “Meer dan ooit wordt ‘Koop Lokaal’ een statement” Christophe Maertens

31 augustus 2020

18u06 3 Ieper Van 3 tot 6 september organiseren de Ieperse deelgemeenten een koopweekend om de Ieperse coronawaardebon te lanceren.

“In combinatie met de waardebon die iedereen in de bus krijgt, hebben we naar analogie van de Tooghedagen nu eens iets voor de deelgemeenten georganiseerd”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “In samenwerking met de plaatselijke Unizo-afdelingen wordt een koopweekend op poten gezet. Elke handelaar van een deelgemeente die deelneemt aan de waardebonnenactie mag tijdens dit weekend dan ook 10 procent extra korting geven bovenop het bedrag van de waardebon en dat wordt betaald door de plaatselijke Unizo-afdeling. In Boezinge wordt daarbovenop een spaaractie en een fotozoektocht bij de handelaars aan toegevoegd.”

In Ieper kreeg iedere inwoner een coronawaardebon die kan worden uitgegeven in deelnemende handelaars in Ieper en de deelgemeenten. “Meer dan ooit wordt ‘Koop lokaal’ een statement.