Koopjes en animatie op Dolle Dagen Joyce Mesdag

16 juni 2019

10u29 0

Ieper beleeft op dit moment een topweekend. De vzw Centrummanagement Ieper organiseert nog tot maandag de Dolle Dagen, een braderie waarbij je nog voor de officiële soldenperiode een koopje kan scoren, maar tegelijk ook een vleugje animatie kan opsnuiven. Zo vindt op de Grote Markt een manche van het Belgisch Kampioenschap Beachvolley plaats. “Wij zijn zelfs volleyballers en komen wel graag eens kijken naar wedstrijden zoals deze”, zeggen broers Thijs Vitse en Dries Vitse uit Ieper. Ze volleyballen samen bij Roepovo Poperinge. “Onze vrouwen komen straks ook naar het centrum, maar die gaan wellicht vooral shoppen en kijken of er geen koopjes te doen zijn.” Zoals de traditie het intussen voorschrijft had de Ieperse duikclub ‘Fun Divers’ een duikbak opgesteld op de Grote Markt en kon wie zin heeft er een gratis duikinitiatie krijgen. Onder meer Catharina Carlop en vriendinnetje Tquetzali zijn er een duikje gaan wagen. “Ik ben zelf een duiker, en het leek me een goed idee om mijn nichtje Catharina vandaag even mee te nemen zodat ze ook eens kon proberen”, zegt Chantal Warlop.