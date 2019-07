Kooien in vestingswater beschermen vissen tegen aalscholvers Christophe Maertens

02 juli 2019

20u47 0 Ieper In het Ieperse vestingswater laten tijdens de winter heel wat vissen het leven na te worden bejaagd door de aalscholver. Het stadsbestuur wil daar iets tegen doen en plaats samen met vissers grote kooien in het water om de vissen te beschermen.

“Ons vestingswater is een fantastisch visgebied, maar in de winter komen er heel wat aalscholvers naar hier”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Die vogels jagen op de vissen, die vluchten en daarop in een trechter terecht komen. Hier ter hoogte van het eilandje zijn er buizen waar de vissen vast geraken en sterven.”

“De hoek aan het eilandje werd de laatste dagen gebaggerd tot op een diepte van een meter. We zijn nu kooien aan het maken die we in het water leggen. Die kooien komen juist iets onder het wateroppervlakte. Als de vissen door de aalscholvers worden opgejaagd, zwemmen ze door de gaten van de kooien en kunnen de vogels er niet meer bij.” Volgens natuurpunt.be eet een volwassen aalscholver gemiddeld tot 500 gram vis per dag. “Die hoeveelheid kan echte sterk variëren doorheen het seizoen. Vissen worden integraal ingeslikt en verteerd. Grotere en dikkere visbeenderen kunnen vaak niet volledig worden verteerd en worden dan halfverteerd uitgebraakt in braakballen”, aldus Natuurpunt. “Wanneer de aalscholver zijn kolonie verlaat om te gaan vissen, zie je hem vaak overvliegen in rijtjes. Soms jaagt hij in grote groep, en dan werken de aalscholvers actief samen om zo efficiënt mogelijk vis te vangen. Vis wordt gevangen door te duiken en meestal worden de prooien onder water al opgegeten. Bij voorkeur eet hij voorn, baars, snoekbaars en paling.”

Voor aalscholvers zijn de vestingen ideaal, want er zwemmen er heel wat soorten rond. “Als er hier in de winter 25 tot 30 aalscholvers bevinden, dan gaan die het visbestand fel aantasten”, zegt schepen Despeghel. “Daardoor gaat de biodiversiteit in het vestingswater naar de vaantjes. Veel mensen staan daar niet bij stil, maar als de vis weg is, komt er een onevenwicht, waardoor je bijvoorbeeld teveel waterluizen hebt en waardoor je waterkwaliteit achteruit gaat.” De techniek met de netten werd al toegepast op de vijver van Dikkebus en die van Zillebeke en het is een initiatief van het stadsbestuur. “We willen echter niet alles alleen doen en hebben de hulp ingeroepen van visclubs en iemand van sportvisserij Vlaanderen.”

Tijdens de baggerwerken, die door waterbeheerder VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) werden uitgevoerd, werd een minstens een meter slib bovengehaald, goed voor zo’n 275 kubieke meter. “Dat wil zeggen dat in heel de vestingen heel veel slib zit, wat wel een probleem is. We hopen dit ooit te kunnen aanpakken”, aldus schepen Despeghel.