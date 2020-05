Koninklijke Harmonie Ypriana lanceert voor haar 100ste verjaardag een onlinemars op Youtube Christophe Maertens

12 mei 2020

11u04 0 Ieper Van de Koninklijke Harmonie Ypriana zijn we het een en ander gewoon en ook in deze coronaperiode komen ze verrassend uit de hoek. Naar aanleiding van haar 100ste verjaardag gooit het orkest een mooie film op Youtube met de voorstelling van de nieuwe ‘Ypriana Mars 2020'.

De harmonie Ypriana had omwille van haar 100ste verjaardag heel wat op het programma staan in 2020. Door de coronacrisis viel dat allemaal in het water. De leden van het orkest zochten naar een andere manier om samen muziek te spelen. Dirigent Nico Logghe deed uiteindelijk het voorstel om een onlinepremière te geven van de nieuwe Ypriana Mars 2020.

Vakkundig gemonteerd

“Op 10 mei zou Ypriana zich door honderden muzikanten van bevriende orkesten laten omringen tijdens het Vredesfeest in Ieper”, zegt voorzitter Klaas Coulembier van Ypriana. “Normaal had op die datum ook voor de allereerste keer de nieuwe feestmars geklonken die Yprianist-componist Peter Leroy speciaal voor het jubileum componeerde. Dat kon nu niet doorgaan en daarom doen we het op een andere manier.”

Alle muzikanten namen hun eigen partituur thuis op met hun smartphone, waarna de 100 filmpjes vakkundig gemonteerd werden door slagwerker Sam Bouckaert. Het resultaat is een mooie videomontage waarin de muzikanten afwisselend te zien zijn met beelden uit het verleden van de harmonie.

Leuk is ook dat Nico Logghe staat de dirigeren voor en aan de Menenpoort, terwijl de tamboer-majoor marcheert in zijn tuin. Op Youtube werd de film al meer dan 2.300 keer bekeken.