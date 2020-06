Komen er dienstencentra in de Sint-Pieterskerk? Stad start haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming Christophe Maertens

16 juni 2020

09u43 0 Ieper Vorige week brachten ontwerpers en het stadsbestuur een bezoek aan de Sint-Pieterskerk in Ieper in het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van het kerkgebouw. “Er is nog niets beslist, maar een van de mogelijkheden is om een dienstencentrum in de kerk onder te brengen”, vertelt schepen Eva Ryde.

Het stadsbestuur besliste vorig jaar al om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren naar twee kerken: de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Hollebeke en de Sint-Pieterskerk in Ieper. “In Hollebeke vond er eerder al een bezoek van ontwerpers plaats en is er al overleg geweest met de verenigingen en de dorpsgenoten”, zegt schepen Eva Ryde (N-VA). “Met de info die we daaruit verkregen zijn ontwerpers aan de slag gegaan en we hopen in augustus met voorstellen terug te kunnen gaan naar de bewoners.”

Kerkfabriek

Vorige week vond nu ook een coronaproof bezoek plaats aan de Sint-Pieterskerk in Ieper in het kader van de herbestemming. “De coronacrisis zorgde voor een vertraging van twee maanden, maar we vonden ondertussen een veilige manier om de kerk met een bezoek te vereren”, aldus de schepen. “Met de input dan het bezoek en de input van de buurtbewoners hebben de ontwerpers nu een drietal maanden nodig om hun creativiteit bot te vieren. Dat betekent concreet dat we na die periode een eerste ontwerpschets zullen krijgen voor de kerk.”

Een herbestemming van een kerk gebeurt altijd met heel veel respect voor het gebouw. Bovendien is de Sint-Pieterskerk erfgoedkundig beschermd, maar we zijn in blije verwachtingen van een paar mooie voorstellen op die locatie Eva Ryde (N-VA)

De schepen benadrukt dat het om een haalbaarheidsonderzoek gaat: “Er is dus nog helemaal geen beslissing genomen voor welk scenario we kiezen. Het schetst gewoon wat de mogelijkheden zijn. En wat het ons zou kosten. Als je er het meerjarenplan op nagaat, zijn er op vandaag voor beide locaties nog geen middelen voorzien om tot uitvoering over te gaan. Voor de echte uitvoering nemen we onze tijd in samenwerking met de buurt en de kerkfabriek, binnen onze mogelijkheden.”

Erfgoedkundig beschermd

Over welke invulling de kerk krijgt, is dus nog geen duidelijkheid. Het gerucht gaat dat de dienstencentra er onderdak zouden kunnen krijgen. “Een dienstencentrum behoort tot de opties, maar er moet worden bekeken of dat kan”, zegt Ryde. “Een herbestemming van een kerk gebeurt altijd met heel veel respect voor het gebouw. Bovendien is de Sint-Pieterskerk erfgoedkundig beschermd, maar we zijn in blije verwachtingen van een paar mooie voorstellen op die locatie.”

De Sint-Pieterskerk aan de Rijselstraat in Ieper kent zijn oorsprong in 1073. In 1638 vernielden een bliksem en een brand de torenspits. Begin de 20e eeuw werd met een restauratie begonnen van het gebouw, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde het oorlogsgeweld voor een bijna totale vernieling. Na de oorlog volgde de wederopbouw, waarbij de gotische bovenbouw werd vervangen door een romaanse toren.