Kolonie gierzwaluwen beveiligd tijdens bouwwerken De Meersen Christophe Maertens

07 juli 2020

07u48 0 Ieper Eén van de belangrijkste broedkolonies van gierzwaluwen in Ieper leek ernstig verstoord door de renovatiewerken aan de gevels met hun nestkasten. Dankzij een samenwerking tussen de stad en de bouwheer werd de kolonie gered en zelfs beschut tegen weer en wind.

In de stad Ieper leven er ’s zomers zowat 150 tot 200 gierzwaluwen, ze broeden in kolonies van 10 tot 30 nesten, dicht bij elkaar. Daarvoor zoeken ze kleine holtes onder dakranden, goten of kroonlijsten. Ze aanvaarden nestkasten die bovenaan gevels worden aangebracht, beschut door de ‘corniches’.

Reddingsoperatie

In de Sint-Niklaasstraat, nabij de Sint-Niklaaskerk, is er al 15 jaar een kolonie gevestigd in 15 nestkasten. De kasten werden er geplaatst door de Ieperse Technische Dienst na de brand van het kerkdak op 25 mei 2005. Die brand vernietigde de kolonie die er al vanouds onder de kerkelijke dakranden woonde. De reddingsoperatie slaagde: jaarlijks worden vrijwel alle nestkasten bezet en vliegen er jonge gierzwaluwen uit. Dit jaar kreeg de kolonie te maken met de werkzaamheden van het bouwproject in het gewezen cultuurcentrum ‘De Meersen’. Aanvankelijk leek het erop dat deze werken de kolonie ernstig zouden verstoren. Het probleem kon worden opgelost, na goede samenspraak en samenwerking tussen de stad, natuurvrienden en de bouwheer.

Brede plank

De actieve bouwwerken langs de gevel met de nestkasten worden verschoven tot na het bouwverlof, wanneer de jongen zijn uitgevlogen. Omdat de kroonlijsten bovenaan de muren werden verwijderd, liet de bouwheer boven op de nestkasten een brede plank plaatsen (zie foto), die de beschutting door de verwijderde ‘corniches’ voldoende compenseert. Regelmatige controle toont aan dat de broedkolonie zich intussen aanpaste aan de situatie, alle nestkasten bleven bewoond. “We duimen dat er tegen eind juli opnieuw 2 tot 3 jonge gierzwaluwen per nestkast uitvliegen”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Door een goede samenwerking tussen de verschillende partners kunnen we de gierzwaluwen in Ieper goed beschermen. Dit jaar voorzien we ook nog nieuwe nestkasten op de hoge gevels van de schoolgebouwen Heilige Familie.”