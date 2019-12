Koffiezaak Kaffie en danscafé De Vage Belofte hebben nieuwe uitbaters: “Deze kans konden we niet laten liggen” Christophe Maertens

12 december 2019

14u19 0 Ieper Twee gekende horecazaken in het centrum van Ieper krijgen nieuwe uitbaters. In koffiezaak Kaffie nemen Stephen Quintens en zijn partner Hilde Vandenbulcke van Slowwings het roer over. Menenaar Niels Pierpont komt dan weer achter de toog te staan van danscafé De Vage Belofte.

De koffiebar en -branderij ‘Kaffie – Ypres Coffee Roaters’ in de Boomgaardstraat in Ieper krijgt een nieuw team in de zaak. Uitbaters Dries Maerten en Julie De Spiegeleir laten de koffiebar voor wat het is omdat ze meer tijd in hun gezin willen steken na de geboorte van hun kindje. Op 13, 14 en 20 december openen ze voor het laatst de deuren. Voor Dries worden die laatste dagen extra lastig, want de man brak zijn pols bij een valpartij met de fiets.

Andere openingsuren

Vanaf 11 januari nemen Stephen Quintens en Hilde Vandenbulcke het roer over. Het koppel is niet onbekend met koffie. Stephen is namelijk de man achter het bedrijfje Slowwings, waarbij hij met zijn bakfiets naar evenementen gaat om koffie en thee te serveren. Ook is hij vaak te zien aan het station in Ieper. “Ik was sowieso van plan om binnen een paar jaar een Slowwings Indoor te beginnen. Onlangs vroeg Dries me of ik geïnteresseerd was om zijn zaak over te nemen en van het een kwam het ander.”

Ook partner Hilde, die zich aan het bijscholen is tot barista, stapt mee in de zaak. “We gaan het concept min of meer behouden. Wel gaan we wat gebakjes aanbieden, waaronder zelfs een vegan gebakje”, legt Hilde uit. “Daarnaast plaatsen we een lokaal biertje en een lokaal wijntje op de kaart.”

De nieuwe zaakvoeders passen ook de openingsuren wat aan. “We zullen open zijn van woensdag tot zondag en wat vroeger dan nu het geval is”, verduidelijkt Stephen. “Op zaterdag blijf ik met mijn bakfiets naar de Ieperse markt gaan, terwijl Hilde dan de zaak zal openhouden. We voorzien trouwens een vergaderruimte voor groepjes tot twaalf mensen.”

De Vage Belofte

Een andere horecazaak die een nieuwe uitbater heeft gevonden, is danscafé De Vage Belofte aan de Vismarkt. Dat café dreigde te sluiten nadat voormalig uitbater Steve Boussemaere (45) had aangekondigd de zaak te stoppen in zijn huidige vorm. Met Niels Pierpont uit Menen werd een nieuwe uitbater gevonden. De man is geen onbekende in het uitgangsleven. Niels is dj en organisator van fuiven, festivals en evenementen. Nu neemt hij De Vage Belofte over. “Deze kans kon ik niet laten liggen. Met de overname wil ik de Ieperse uitgangsbuurt een extra stimulans geven. Het wordt een nieuw concept, maar ik kan daar nog niet veel over kwijt.”