Koeien op stap in de Rijselseweg in Ieper Christophe Maertens

25 juni 2020

18u44 0 Ieper In de Rijselseweg in Ieper gingen donderdagvoormiddag enkele koeien doodleuk op stap.

Diederik Vandenbilcke uit Ieper keek de koeien in de ogen terwijl hij in de wagen zat. “Ik zag plots drie koeien passeren die uit de tegenovergestelde richting kwamen. Ze liepen netjes in het midden van de rijstrook. Ik merkte nog een vierde koe op in het akkerveld”, aldus Diederik. De dieren waren ontsnapt uit een wat verder gelegen weide. Passanten konden de koeien in veiligheid brengen. Schade werd er niet veroorzaakt, het bleef bij wat verkeershinder.