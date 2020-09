Kliniek van de Zwarte Zusters maakt plaats voor residentie Pietershof: “Als je in Ieper iets wil kopen, dan moet je het hier doen” Christophe Maertens

15 september 2020

16u32 0 Ieper Het bouwbedrijf Verstraete.team uit Roeselare is in Ieper begonnen met het optrekken van residentie Pietershof. De site, gelegen aan de Burggraafstraat, is goed voor in totaal 70 wooneenheden.

Momenteel is er nog een diepe put te zien, maar als alles goed gaat dan verrijst er op de plaats langs de Burggraafstraat in Ieper, net voor de Sint-Pieterskerk, binnen het jaar een ruim appartementsgebouw. Het gebouw wordt opgetrokken door het bedrijf Verstraete.team uit Roeselare.

Sint-Niklaaskerk

Verstraete, goed voor een omzet van 35 miljoen euro, bestaat al 200 jaar. Aanvankelijk was de aannemer actief in het bouwen van kerken en kloosters. “In Vlaanderen bouwden en verbouwden we zo’n 50 kerken, tot in Antwerpen en Brussel”, zegt huidig ceo Francis Verstraete. “Dat was ook het geval in Ieper, waar we in 1924 de Sint-Niklaaskerk optrokken. Ook rusthuis Zonnelied is van onze hand.”

Aannemer Verstraete keert nu terug naar Ieper om er residentie Pietershof te bouwen, op de plaats waar een ziekenhuis en de school van de ‘Zwarte Zusters’ te vinden was. De ‘Kliniek van de Zwarte Zusters’ kwam in 2008 grotendeels leeg te staan, toen het Jan Yperman Ziekenhuis de activiteiten overnam. “In 2011 ging de vzw achter de ‘Zwarte Zusters’ op zoek naar een partner voor de ontwikkeling van de site”, aldus Francis Verstraete. “Ze hebben met heel wat partijen gesproken, maar uiteindelijk kregen wij de opdracht.”

In totaal komen er 70 appartementen met een ondergrondse garage. “52 daarvan langs de Burggraafstraat en 18 langs de Wenninckstraat”, verduidelijkt de ceo. “Uniek voor Ieper is dat elk appartement twee ruime terrassen krijgt, een ochtendterras met zicht op de Lakenhalle en een zuiderterras gericht op de Sint-Pieterskerk. Als je weet dat Ieper weinig terrassen telt, is dit toch wel een serieuze meerwaarde.”

Vanaf 165.000 euro

Ondertussen is de aannemer klaar om met de ruwbouw van start te gaan. “Het archeologisch vooronderzoek is achter de rug. Veel bracht dat niet aan het oppervlakte. Dat komt omdat de ondergrond in de jaren ’60 en ’80 van de vorige eeuw al stevig werd omgewoeld bij de bouw van de kliniek. In de eerste helft van oktober beginnen we effectief te bouwen en normaal moet 2 jaar later alles klaar zijn.”

Er zijn op dit moment al 25 procent van de appartementen verkocht. “De levenskwaliteit is hier zo hoog dat we denken iedereen te kunnen verleiden tot het aankopen van een appartement. De rust en het groen in de buurt is een pluspunt. Het centrum is vlakbij en er zijn heel wat winkels. Als je in Ieper iets wil of kan kopen, dan moet je het hier doen.” Instappen kan al van 165.000 euro plus kosten.

Zwangerschap

Verstraete.team voorziet iets extra in de appartementen in Pietershof: de app HelloHelp. “Wij hebben dit communicatiesysteem zelf ontwikkeld”, zegt Francis Verstraete. “Het is de bedoeling dat bewoners die graag geholpen willen worden een beroep kunnen doen op HelloHelp. Dat kan bijvoorbeeld bij een zwangerschap of na operatie. Of je wordt wat ouder en je kan het niet meer allemaal alleen. In elk appartement is de app in de prijs inbegrepen, zowel hard- als software. Wie denkt het niet direct nodig te hebben, behoudt zijn of haar abonnement en kan het systeem tot 20 jaar later activeren. De app bestaat nog nergens en Ieper is de eerste stad die systeem krijgt ingebouwd”, aldus nog Francis Verstraete.

Meer info via www.pietershofieper.be