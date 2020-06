Kleuters beleven tweede eerste schooldag: “Hier en daar een traantje, maar uiteindelijk is alles vlot verlopen” Christophe Maertens

02 juni 2020

15u21 0 Ieper Het was een beetje 1 september, maar toch anders: de heropstart van de kleuterscholen na de verplichte lockdown. Hier en daar viel er een traantje, maar over het algemeen ging alles vlot. Toch ging er heel wat voorbereidingswerk aan vooraf. “We houden er rekening mee dat we volgend schooljaar op een andere manier zullen starten. Zolang er geen vaccin is, gaan we niet terug naar de normale toestand.”



Aan de ingangspoort van vrije kleuterschool ’t Augustijntje staat een houten bakje met handgel, moeten de lijnen op de vloer worden gevolgd en is de speelplaats in twee verdeeld. De herstart van het kleuteronderwijs is dan toch net even anders dan de eerste schooldag op 1 september. Wat wel de vergelijking doorstaat, zijn de traantjes bij enkele kindjes die (opnieuw) hun papa en mama moeten loslaten. “Bij ons viel dat mee”, zegt directrice Trui Demasure van ’t Augustijntje in Ieper, waar dinsdagochtend veertig kindjes werden verwelkomd. “We zijn blij dat we kunnen opstarten, maar het vergde nogal wat voorbereiding. We stoppen onze kleuters in twee contactbubbels. De jongsten, de peuters en een deel van het eerste kleuter, zitten in de ene bubbel, de rest in de tweede. We beschikken over twee gebouwen, zodat we de contactbubbels kunnen scheiden. Ook het sanitair blok verdelen we over de contactbubbels, net als de speelplaats.”

Voor de kinderen was het even wennen en de kleuterleidsters moesten de ukkies een beetje in de gaten houden. “Voor de hele kleintjes is het wel moeilijk. Daarom laten we ze tijdens de speeltijd niet op de speeltuigen spelen. Het is praktisch niet haalbaar om alles in twee op te spitsen. Maar in de namiddag kunnen de kinderen per bubbel een uurtje buiten en dan kunnen ze het hele terrein gebruiken. Over de middag blijven de grootsten in de school, terwijl de kleinsten naar de buitenschoolse kinderopvang trekken. Zo blijven beide bubbels gescheiden van elkaar. Ze brengen elk hun picknick mee, want warm eten serveren, betekent meteen meer mensen die de school binnenkomen en dat moeten we uit veiligheidsoverwegingen een beetje vermijden.”

Net als in het lager en middelbaar onderwijs kregen de kleuters de afgelopen weken opdrachtjes via de digitale weg. “Regelmatig vond er een videochat met de juf plaats”, gaat de directrice verder. “De grote vraag is echter hoe alles in september zal verlopen. We houden er rekening mee dat we op een andere manier zullen moeten starten. Zolang er geen vaccin is, gaan we niet terug naar de normale toestand, vrees ik. Hopelijk wordt alles tijdelijk gecommuniceerd, want nu was dat niet het geval.”

Ook in vrije basisschool Capucienen in Ieper verliep de heropstart van de kleuterafdeling vlot. “Van de 180 kleuters zijn er maar een paar niet komen opdagen”, weet Stijn Dujardin, die zich zijn eerste jaar als directeur wel anders had voorgesteld. “Op onze speelplaats staan nadars, maar we hebben ‘tuintjes’ gemaakt om het voor de kinderen toch een beetje aangenaam te maken. Daarnaast hebben we extra wasbakken geplaatst, die we trouwens zelf gemaakt hebben. Ook van de ouders kregen we hulp. Een oproep naar parasols voor wat schaduw in de verschillende zones op de speelplaats werd flink beantwoord. Waarvoor dank.”