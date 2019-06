Kleinstedelijke gebieden Westhoek willen samenwerking versterken via ‘regiodeal’ Christophe Maertens

06 juni 2019

06u41 0 Ieper Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne, de vier kleinstedelijke gebieden in de Westhoek, willen meer en beter samenwerken. Met een ‘regiodeal’ zetten de steden in op onder meer een betere mobiliteit in de regio en het delen van kennis en middelen. “Dit systeem kan de fusiedruk tussen gemeenten doen minderen.”

“Een regiodeal is een nieuwe vorm van een bestuurlijk partnerschap tussen lokale overheden en de Vlaamse overheid”, zegt Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge. “Het idee komt uit Nederland, want daar bestaan er al dergelijke regiodeals. De overeenkomst bestaat erin dat de regio en de Vlaamse overheid actief samenwerken om projecten te realiseren. Met dit partnerschap vragen we een financieel engagement van alle leden, gebruiken we nieuwe methodieken en lanceren we verschillende pilootprojecten.”

Samenwerking in de Westhoek is niet nieuw. “Zo is er meer dan twintig jaar overleg tussen de achttien burgemeesters: het Westhoekoverleg”, zegt Dejaegher. “Sinds eind 2017 is er een Dienstverlenende Vereniging Westhoek bijgekomen om intergemeentelijke acties en diensten uit te rollen. Daarnaast is er sinds jaar en dag een samenwerking met het provinciebestuur. Nu willen we een stap verdergaan.”

Met de regiodeal willen de vier kleinstedelijke gebieden, eventueel aangevuld met Koksijde, zich engageren om kwaliteitsvolle diensten te verlenen aan de inwoners van hun stad en omliggende gemeenten. “We denken daarbij onder meer aan zorg, onderwijs, sport, cultuur en mobiliteit”, zeggen de vier betrokken burgemeesters. In de praktijk willen de vier steden dat doen door ‘hefboomprojecten’ in het leven te roepen. Een daarvan is inzetten op ‘slimme’ mobiliteit. “Nu De Lijn af wil van de belbus is er een middel nodig om vervoer op elkaar af te stemmen, een combimobiliteit. De steden kunnen daarvoor samenwerken.” De lokale besturen bundelen kennis en middelen in een ‘shared service center’. “Waarom moet elk stad een eigen computersysteem bezitten? We kunnen bepaalde diensten samenbrengen. Ieper kan bijvoorbeeld evengoed een aanwervingsgesprek voeren voor Vleteren.” Een derde hefboomproject is het samen aanpakken van stedelijke uitdagingen. “Elke Westhoekstad kampt met dergelijke uitdagingen. We gaan deze gezamenlijk aanpakken. Het kan bijvoorbeeld gaan over knooppunten van mobiliteit, publieke voorzieningen, economie, zorg en opleidingen.” Tenslotte organiseert de Westhoek zich als ‘slimme’ regio, met het ontwikkelen van een digitale agenda voor de streek.

De Westhoeksteden vragen aan de Vlaamse overheid de middelen om de ambities waar te maken. De vier steden leggen deze maand een memorandum voor aan Vlaanderen waarin het ‘wat, hoe en waarom’ wordt toegelicht. “Als Vlaanderen dit aanvaardt, zal de druk om te fusioneren verminderen”, aldus nog Dejaegher.