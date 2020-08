Kleinste horecaterras van Ieper ligt in de Boomgaardstraat Christophe Maertens

14 augustus 2020

17u49 0 Ieper Stephen Quintens van koffiebar Slowwings is de trotse eigenaar van het kleinste terras van Ieper: drie banken tegen de muur van het Vleeshuis. “Ideaal om even uit te rusten en een koffie te drinken.”

Om de horeca een hart onder de riem te steken na de lockdown, kregen uitbaters in Ieper extra terrasruimte. Hoewel hij voor zijn zaak niet veel plaats heeft, kon ook Stephen Quitens van koffiebar Slowwings in de Boomgaardstraat daar gebruik van maken. Hij kreeg toelating om drie banken tegen de muur van het Vleeshuis te plaatsen. “Het is ideaal voor voorbijgangers om even uit te rusten en van een koffie te genieten”, meent Stephen. “Het is mooi dat ik de banken ook na de coronacrisis mag laten staan. De enige voorwaarde is dat er voldoende plaats moet zijn voor de voetgangers, wat het geval is.”