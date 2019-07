Klant krijgt klappen in nachtwinkel na discussie over betaling: “Uitbaatster trok me bij het haar en schold me uit” LSI/CDR

14u31 0 Ieper Een 36-jarige vrouw uit Zuidschote heeft bij de politie klacht ingediend tegen de uitbaters van een nachtwinkel in Ieper. Dinsdagavond kreeg ze klappen na een discussie over de betaling. “Ik stond perplex”, zegt Lindske Desloovere, die een arts raadpleegde om haar blauwe plekken en kneuzingen te laten vaststellen.

De moeder van vier jonge kinderen zit volop in een echtscheiding en een verhuis van Zuidschote naar Poperinge. Op het einde van een drukke dag stapte ze dinsdag rond 21 uur een nachtwinkel binnen aan de rotonde van de Diksmuidseweg en de Oude Veurnestraat. Ze kocht sigaretten en een flesje wijn om de dag goed af te sluiten. “Ik betaalde met de bankkaart”, vertelt Lindske. “Toen ik de spullen wou meenemen, zei de vrouw achter de toonbank dat ik niet had betaald. Er volgde een discussie waarbij ze plots naar me toe kwam en me zeker twintig klappen met haar vlakke hand tegen mijn wang gaf. Ze trok me ook bij het haar en begon me uit te schelden. Een andere klant was getuige. Ik sta vol blauwe plekken. Ik heb daarop de politie gebeld en klacht ingediend.”

Lindske heeft ondertussen haar bewijs van betaling afgeprint en kreeg later op de avond haar wijn en sigaretten van de politie. “Blijkbaar hebben de uitbaters achteraf hun vergissing ingezien, maar excuses heb ik nog niet gekregen. Nog nooit heb ik zoiets meegemaakt. Een discussie is toch geen reden om iemand te slaan?” De politie stelde een proces-verbaal op.