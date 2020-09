Kjell Devacht met Basket SKT Ieper op toernooi van eersteklasser Brussels: “Betere voorbereiding is er niet” Bjorn Vandenabeele

08 september 2020

17u27 0 Ieper De mannenploeg van Basket SKT Ieper (Top Division One) zag dit jaar door de coronacrisis heel wat zaken in het water vallen. Maar soms mag het ook eens meezitten. Doordat een team moest afhaken omwille van coronabesmettingen speelt de ploeg van kapitein Kjell Devacht komend weekend mee op het toernooi van Euromillionsleagueploeg Phoenix Brussels.

Het voorbije seizoen van Melco Ieper was er eentje om duimen en vingers van af te likken. De Ieperlingen stonden in de competitie autoritair met slechts één nederlaag aan de leiding en hadden zich ook verzekerd van de finale van de Beker van Vlaanderen. Tot corona de kop opstak.

Intussen is het nieuwe Basket SKT Ieper, na de fusie met Blue Cats, al een tijdje bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. “Het is nog wat zoeken naar het teamspel”, klinkt het bij kapitein Kjell Devacht. “Maar dat is ook normaal omdat er wat wijzigingen aan de samenstelling van ons team waren. Toch vraagt ons eigen niveau nog wat werk. De individuele voorbereiding was in de huidige omstandigheden niet echt gemakkelijk.”

Na het vorige topseizoen zijn de ambities er ook nu weer. “We mikken op een zo goed mogelijke uitgangspositie voor de play-offs in Top Division One. Vooral de herwerkte formule van de Beker van België spreekt ons aan. We kijken er enorm naar uit om zover mogelijk door te stoten. Ieper zou Ieper niet zijn als we ons op alle fronten zo goed mogelijk zouden willen laten gelden.”

Risico’s beperken

“Onze tegenstander van volgend weekend zit in quarantaine, maar we krijgen een fantastische invulling in de plaats. We krijgen de kans om deel te nemen aan het internationale toernooi van Phoenix Brussels uit de Euromillionsleague. Een goede voorbereiding als je kan spelen tegen ploegen van hoog niveau. Een betere voorbereiding op het nieuwe seizoen kan je niet krijgen.”

“Ik hoop dat we het seizoen zonder onderbrekingen kunnen afwerken, al vrees ik er wel een beetje voor. We worden er nu al mee geconfronteerd in de beker en de competitie is nog eens niet begonnen. Iedereen in ons team is, op Alexander Schepens, die nog altijd geblesseerd is, gestart. De club doet er alles aan om de risico’s beperkt te houden. Alles wordt goed ontsmet en de teams worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden van elkaar.”