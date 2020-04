Kiwanisclub ‘Vlakke land’ schenkt Ieperse buitenspellen ‘Leeuwentoren’ aan jeugdzorginstellingen in de Westhoek Christophe Maertens

16 april 2020

09u02 12 Ieper De Ieperse Kiwanisclub ‘Vlakke land’ heeft zeventien exemplaren van het houten buitenspel ‘Leeuwentoren’ geschonken aan drie jeugdzorginstellingen, in Ieper, Heuvelland en Vleteren.

“Ook voor de kinderen en de begeleiders van onze jeugdinstellingen heeft corona een zware impact op de leefomstandigheden”, zegt Jorn Kestelyn van Kiwanis ‘Vlakke land’. “Onze club oordeelde dat we niet aan de zijlijn konden blijven toekijken.” De club schonk aan elke leefgroep van de jeugdzorginstellingen Ons Tehuis in Ieper, De Loods in Heuvelland en De Walhoeve in Vleteren het buitenspel ‘Leeuwentoren’. “Het is een duurzaam houten buitenspel voor jong en oud. Het spel, dat gebaseerd is op de Leeuwentoren die op de Ieperse vestigen te vinden is, is een mix tussen Kubb en petanque. Door een spel te schenken aan alle leefgroepen krijgt elk kind de mogelijkheid om het spel te spelen met zijn of haar vriendjes.” De club ondersteunt al vele jaren de drie zorginstellingen.

Kiwanis ‘Vlakke Land’ is een serviceclub met 36 actieve leden, tussen 35 en 70 jaar, uit de Westhoek. Het is hun missie om kansarme kinderen uit de regio te ondersteunen met hun initiatieven. Dit jaar viert de club haar veertigste verjaardag.