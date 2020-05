Kiwanis Young Professionals Ieper schenkt cadeaupakketten aan kansarme kinderen Christophe Maertens

07 mei 2020

08u18 4 Ieper De Kiwanis Young Professionals uit Ieper schenken kinderen die het moeilijk hebben een pakket met knutselgerief en spelletjes.

“De coronacrisis is voor iedereen een grote uitdaging. Dit zowel voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Kiwanis Young Professionals Ieper probeert er al jaren te zijn voor kansarme kinderen in de regio door lokale projecten te steunen, activiteiten te organiseren en initiatieven te nemen”, zegt Jantien Vanden Broucke, voorzitter Kiwanis Young Professionals Ieper. “Hun doel is deze kinderen te geven wat hen toekomt: een zorgeloze jeugd waarin zij net dezelfde kansen krijgen als alle andere kinderen.”

Uit De Marge en Tegoare

“Door de coronacrisis beginnen gezinnen het moeilijker te krijgen”, aldus de voorzitter. “Tal van hartverwarmende initiatieven worden genomen, om ouderen, gezinnen en kinderen in deze uitzonderlijke tijden te ondersteunen, en ook wij als Kiwanis-club konden, en wilden niet aan de zijlijn blijven staan.”

In samenwerking met de vzw Uit De Marge Ieper en welzijnsschakel Tegoare, werden bijna 50 kinderen geselecteerd, die het momenteel heel erg moeilijk hebben. “Wij schonken elk van deze gezinnen een cadeaupakket, met daarin knutselgerief en spelletjes, om hun ‘blijf-in-uw-kot’ tijd wat aangenamer te maken. Tevens kochten wij de cadeaupakketten lokaal aan, om zo ook onze lokale handelaren een duwtje in de rug te geven”, aldus de voorzitter.

De cadeaupakketten werden door enkele leden van Kiwanis Young Professionals Ieper overhandigd aan de mensen van vzw Uit De Marge Ieper en welzijnsschakel Tegoare, “die alvast heel verheugd waren.”