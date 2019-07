Kinderen baas op Kids@Ieper Christophe Maertens

08 juli 2019

12u37 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper vindt op zaterdag 17 augustus opnieuw Kids@Ieper plaats.

Het kinderfestival gaat om 14 uur van start. Iedereen is welkom om te komen meedoen of een gewoon te komen kijken. De Grote Markt wordt omgetoverd tot een groot speeldorp met tal van leuke attracties en workshops. Op het podium is er muziek en dans.