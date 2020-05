Kinderen animeren mama’s met online concert op Moederdag: “Supertrots op alle artiesten” Peter Lanssens

10 mei 2020

15u21 0 Ieper De mama’s van de 515 leerlingen van vrije basisschool Capucienen in Ieper genoten op Moederdag van een bijzonder cadeau. Capucienen bracht zondagmiddag een online aperitiefconcert. De ‘mega muzikale Moederdag’ was het resultaat van een reeks ingestuurde filmpjes van muzikale leerlingen, leerkrachten en ouders. Zelfs zanger Frederik Sioen deed mee. “Supertrots op alle artiesten. Heel knap gedaan”, reageert meester Stijn Decramer op Facebook.

Het online concert was een ‘last minute’ idee van directeur Stijn Dujardin. “Een van mijn nachtelijke ingevingen, toen ik aan het nadenken was over de heropstart van onze school straks”, glimlacht hij. “Veel leerlingen missen elkaar momenteel. Dankzij het online aperitiefconcert zijn ze als vrienden toch verbonden. En het is een fijn initiatief, om in tijden van corona zo samen op een waardevolle en fijne manier Moederdag te beleven.”



Het concert werd zondagmiddag ‘live’ vanuit de school gebracht, via een ‘videoparty’ op Facebook en op YouTube. “Zodat alle mama’s en andere geïnteresseerden samen konden meekijken en reageren”, vertelt Stijn Dujardin. “We kozen er bewust voor om ook YouTube in te zetten. Omdat sommige ouders geen Facebook hebben. We wilden er iedereen bij hebben. Het enthousiasme over het initiatief was heel groot, bij alle ouders.”

Hartverwarmend

Het gevarieerd concert werd op basis van ingestuurde filmpjes van twintig muzikale leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten gemaakt. “Piano, gitaar, viool, drummen op keukenpotten, er zat vanalles bij”, vertelt Stijn Dujardin. “Een blazersfamilie trad samen op. Zelfs de jongste deed mee, op zijn rammelaar. Ook opmerkelijk was een leerkracht met een verborgen talent, die een mooi stuk op dwarsfluit bracht.”

“En de folkfamilie, die onder meer met gitaar en accordeon optrad. Een bont allegaartje, met tal van stijlen. Yves Bondue - hier in de regio bekend als zanger, accordeonist en verhalenverteller – zorgde met een eigen versie van ‘We zullen doorgaan’ voor een mooie afsluiter. Het zat heel goed in elkaar. Het was met net geen 35 minuten ook niet te lang. Anders zouden de kijkers het misschien niet zo lang volgehouden hebben”, aldus Stijn Dujardin.

De reacties waren erg positief, op de Facebookpagina van VBS Capucienen Ieper. Wie het concert volgde, vond het vooral hartverwarmend. En het was voor alle betrokkenen nog eens een herbevestiging dat Capucienen een basisschool vol toppertjes is.

Het is nu uitkijken naar de heropening van onze school. “De eerste dag is op vrijdag 15 mei. Die dag komen de helft van de tweede- en zesdejaars en alle eerstejaars naar school. Er zullen ook heel wat kinderen naar de noodopvang komen. Het zal meteen gezellig druk worden”, besluit Stijn Dujardin.