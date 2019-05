Kind van politieke vluchtelingen reageert op winst Vlaams Belang: “Ik denk dat de onwetende kiezer heeft gewonnen” Christophe Maertens

27 mei 2019

16u28 4 Ieper Net als in de rest van Vlaanderen heeft het Vlaams Belang ook in Ieper een forse sprong voorwaarts gemaakt. Voor partijlid Nancy Six, die 10.515 voorkeurstemmen behaalde, is dit een bevestiging van het harde werk. Anderen stellen zich dan weer vragen bij de overwinning, zoals Alexandro Yaramis, kind van politieke vluchtelingen. “Ik denk dat de onwetende kiezer heeft gewonnen.”

In Ieper steeg het Vlaams Belang op Vlaams niveau met veertien procent ten opzichte van de verkiezingen in 2014 en eindigt nu op 18,9 procent van de stemmen. CD&V daalt met 4,1 procent, maar blijft met 23,9 procent van de stemmen de grootste partij. Open Vld houdt goed stand en stijgt zelfs met 6,8 procent. N-VA krijgt zware klappen en verliest 12,7 procent tegenover 2014. Sp.a en Groen dalen lichtjes.

Onwetendheid

Voor sommige Ieperlingen was de verkiezingsuitslag toch even schrikken. “Ik had wel gedacht dat de partij erop vooruit zou gaan, maar had niet verwacht dat het zo’n vaart zou lopen. Ik hoor bij veel leeftijdsgenoten dat ze op de partij gestemd hebben. Vaak speelt het immigrantenvraagstuk een rol”, reageert Alexandro Yaramis. De 21-jarige Ieperling is een Assyrische christen. Zijn ouders kwamen 25 jaar geleden vanuit Turkije naar België als politieke vluchtelingen. De jongeman studeerde journalistiek en nam al deel aan een journalistiek project in het Midden-Oosten voor Canvas. Momenteel werkt hij in koffiebar Maona in Ieper, maar zijn doel is toch als verslaggever door het leven te gaan. “Ik denk dat we op onze hoede moeten zijn met deze verkiezingsuitslag. Gaan we niet de richting uit van Hongarije? Ook het feit dat iemand als Dries Van Langenhove dingen zegt als ‘klaar om Brussel op te kuisen’ maakt mij ongerust. Ik denk dat de onwetende kiezer heeft gewonnen. Mijn broer heeft een kebabzaak en daar hoor je toch wel het een en ander. Mensen met een andere huidskleur worden in een hoek geduwd, maar dat is toch nergens voor nodig.”

Belangen van de Westhoek

Voor Nancy Six van Vlaams Belang komt de overwinning niet onverwacht, maar dat ze zo groot zou zijn, had ze nu ook weer niet gedacht. Six haalde zelf 10.515 voorkeurstemmen. “In vergelijking met de kandidaten van de andere partijen spring ik toch fel vooruit”, glundert Six. “We hadden een goede score verwacht, maar dat het zo hard zou gaan, hadden we eerlijk gezegd niet gedacht.”

Voor Nancy Six is de verkiezingsuitslag ook op persoonlijk vlak een mooie bevestiging. “Het is mijn negende campagne en ik ben nog altijd heel gemotiveerd. Maar deze score is niet alleen voor mezelf een overwinning, maar voor heel onze ploeg, die altijd hard gewerkt heeft.”

In het Vlaams parlement stijgt het Vlaams Belang van één naar vijf zetels. “Of de uitslag invloed zal hebben op het beleid in onze stad? Dat denk ik niet, maar de afgevaardigden uit onze provincie kunnen de belangen van onze regio op de agenda plaatsen in Brussel. Dat is wel belangrijk, want de Westhoek wordt nog te veel stiefmoederlijk behandeld.”