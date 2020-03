Kind en Gezin start vanaf 1 april opnieuw met vaccineren Christophe Maertens

30 maart 2020

09u37 8 Ieper Door de coronamaatregelen moest Kind en Gezin zich reorganiseren. Nu woensdag kan er weer worden gevaccineerd.

Kind en Gezin ontvangt vanaf woensdag 1 april kinderen en ouders op een veilige manier in de consultatiebureaus. Met een minimale dienstverlening, want de focus zal liggen op vaccinaties. Daarnaast is het belangrijk om te kunnen starten met de opvolging van zoveel mogelijk pasgeboren baby’s. Kind en Gezin schortte op 19 maart alle consultaties van de fysieke dienstverlening op. Dat gaf ruimte om zich goed voor te bereiden en te herorganiseren. Er wordt rekening gehouden met verstrengde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 te verhinderen. Kind en Gezin zorgt voor al het nodige veiligheidsmateriaal en neemt extra maatregelen rond hygiëne en afstand. Tegen eind april zullen alle kinderen die in maart en april gepland stonden hun vaccins gekregen hebben en zullen alle pasgeborenen opgevolgd worden. De andere fysieke consulten worden tijdelijk nog vervangen door niet-fysieke dienstverlening en opvolging.