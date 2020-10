Keukenteam Jan Yperman Ziekenhuis wint Gault&Millau Grootkeukenaward: “De mensen eten hier als het ware à la carte” Christophe Maertens

08 oktober 2020

19u36 0 Ieper Ze hadden het niet verwacht, maar het keukenteam van het Jan Yperman Ziekenhuis haalde vorige week een Gault&Millau Grootkeukenaward binnen. De kliniek deed dat in de categorie ‘Relatie met de klant’. “We gooiden hoge ogen met onze ‘voedselbibliotheek’, die de patiënt toelaat te kiezen uit verschillende gerechten.”

Vorige week organiseerde Gault&Millau een online webinar waarbij de awards voor dit jaar werden bekendgemaakt. Daarmee wil Gault&Millau op een gepaste manier ook de grootkeukens in de spotlight plaatsen. In het Jan Yperman Ziekenhuis waren ze niet weinig verrast toen bleek dat het hospitaal als winnaar uit de bus kwam in de categorie ‘Relatie met de klant’. “Twee jaar geleden woonden we een uitreiking bij van de Gault&Millau Awards en het idee rijpte om er zelf aan deel te nemen”, zeggen chef-kok Kris Lefebvre (48) uit Deerlijk en kok Stephan Ryngaert (58) uit Ieper. “Dit jaar voegden we de daad bij het woord. Omdat wij de zorg voor de patiënt hoog in het vaandel houden, kozen we voor de categorie ‘Relatie met de klant’.”

Van diëtisten tot het afwaspersoneel

Na de inschrijving kreeg het ziekenhuis culinair journalist Willem Assaert, die deel uitmaakt van de jury, over de vloer. De koks waren al vereerd dat die man op bezoek kwam. “We wisten niet hoe we het er eigenlijk van af hadden gebracht”, aldus Kris. “Het was wachten op de uitreiking en die was aanvankelijk voorzien voor half maart. Door corona werd alles uitgesteld. Vorig week kregen we dan uiteindelijk te horen dat we gewonnen waren. Het was een totale verrassing”, aldus de twee koks. “We zijn heel tevreden en supertrots. Die award dragen we natuurlijk op aan alle 79 personeelsleden van het keukenteam, van diëtisten tot het afwaspersoneel.”

Koken in een ziekenhuis is niet hetzelfde als koken in een restaurant. “Wij doen eigenlijk aan wat we noemen ‘ontkoppeld koken’”, legt Stephan uit. “Dat wil zeggen dat de consumptie niet onmiddellijk volgt op de productie. We maken het voedsel warm klaar en daarop wordt het zo vlug mogelijk afgekoeld. Op die manier kan het goed bewaren.”

Zoutarm dieet

“In het ziekenhuis doen we alles zelf en besteden we niets uit. Een voorbeeld: als er stoofvlees op het menu staat, kopen wij tussen de 250 en 280 kg rauw vlees aan en werken we dat af tot een goed eindproduct op het bord. Onze werkwijze zorgt voor de nodige kwaliteit. De directie steunt ons daarin. Kan je geen goede grondstoffen aankopen, kan je geen lekkere maaltijd bereiden.”

Kris en Stephen beseffen dat veel mensen denken dat ziekenhuismaaltijden maar niets zijn. “Dat klopt natuurlijk niet. Als wij klachten krijgen over ons eten, en dat gebeurt ook wel eens, dan is het vooral van mensen die plots een aangepast dieet moeten volgen: geen zout of geen vet meer. Die personen zijn het gewoon om thuis hun potje te koken en plots worden ze op dieet geplaatst. Ook voor die mensen proberen wij de maaltijd zo lekker mogelijk te maken. Als ik eerlijk ben, zou het mij ook minder smaken als ik plots geen zout meer mag gebruiken.”

Lang bewaren

In het ziekenhuis worden dagelijks 1.200 middagmalen geserveerd. “Op de dagen dat we koken (niet alle dagen worden middagmalen bereid in het ziekenhuis, nvdr.) bereiden we 2.400 middagmalen, 500 ontbijten en 500 avondmalen. Als we bijvoorbeeld soep klaarmaken, dan maken we 600 liter in een keer. Het is echt grootkeuken, maar het blijft lekker. Als we een gerecht klaarmaken, zoals soep of puree, dan heb je 12 afleidingen: zonder en met zout, glutenvrij, energierijk, eiwitrijk, lactosevrij...”

Iets wat Gault&Millau wel kon bekoren, is de voedselbibliotheek van het Jan Yperman Ziekenhuis. “We maken altijd wat extra klaar. Via na-pasteuriseren kunnen we onze producten tot drie weken lang bewaren. Die maaltijden stoppen we in onze bibliotheek. Mensen kunnen hier bijvoorbeeld elke dag spaghetti eten. Als je geen vis lust, kan je perfect vlees eten. In onze bib zitten er ook onder meer vegetarische maaltijden. De mensen eten hier als het ware à la carte. Smakelijk!”