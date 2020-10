Keuken Jan Yperman Ziekenhuis wint Gault&Millau Grootkeuken Award Christophe Maertens

01 oktober 2020

19u03 2 Ieper Het keukenteam van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper won met het project ‘voedselbibliotheek’ een Gault&Milau-award. “En daar zijn we uiteraard trots op.”

“De award is een mooie bekroning van het werk van ons keukenteam”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Een team dat zich elke dag inzet om alle patiënten, bezoekers, artsen en medewerkers lekkere, gevarieerde en gezonde maaltijden te serveren.” Het ziekenhuis won de award met het project ‘voedselbibliotheek’. Chef-kok Kris Lefebvre legt uit wat die voedselbibliotheek inhoudt: “Elke patiënt kan bij ons kiezen uit een uitgebreid menu met vlees, vis of vegetarisch, dat rekening houdt met zijn of haar wensen, met dieetvereisten of allergieën. Daarnaast beschikken we zowel in onze koelruimtes als in onze vriesruimtes steeds over een voorraad vers bereide gerechten zoals onder meer stoofvlees, spaghetti en vol-au-vent. Nadat we die eerst zelf klaarmaken, pasteuriseren we die gerechten, zodat ze langer vers blijven. Op die manier hebben onze patiënten extra keuze en krijgt iedereen altijd een lekkere, verse en gezonde maaltijd.”