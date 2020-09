Ketnet-programma Heldentoeren streek neer in de Torrepoortwijk: “Vanaf nu heeft deze buurt weer een speelplek voor de helden” Christophe Maertens

25 september 2020

13u23 1 Ieper Zaterdag kan je op Ketnet om 9.15 uur de compilatie bekijken van de 4 afleveringen van Heldentoeren die afgelopen zomer werden opgenomen in de Torrepoortwijk in Ieper. “De helden kwamen de nieuwe speelplek in de wijk bekijken.”

Tijdens de lockdown moest iedereen lange tijd ‘in zijn kot’ blijven, kinderen mochten niet langer naar school en contact met anderen werd tot het minimum beperkt. De Ketnethelden Maureen, Sieg, Dempsey en Nico hebben zich daarom deze zomervakantie ingezet om de kinderen, gezinnen en buurten op een veilige manier weer samen te brengen. Afgelopen zomer zakten de helden ook af naar de Torrepoortwijk in Ieper.

Houten forten

“Er is een goede reden waarom de helden in Ieper in de Torrepoortwijk zijn neergestreken: het ontbrak er de kinderen en de buurt aan een toffe speelruimte”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Het speelplein is daar enkele jaren geleden verdwenen. Vanaf nu heeft deze buurt in Ieper weer een speelplek waar kinderen zich ten volle kunnen uitleven: twee houten forten zijn met elkaar verbonden. Goed voor uren en uren spelplezier.”