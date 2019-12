Ketnet en Radio 2 brengen De Warmste Week naar Ieper Christophe Maertens

18 december 2019

18u18 14 Ieper Tijdens de Warmste Week trekken Ketnet Brandt Weer en Radio 2 het land rond. Woensdag hielden ze halt in Ieper. Op de Grote Markt begon rond 15.30 uur een optreden met de cast van Ketnet Musical Knock-out. Daarna was er een concert van Clouseau en tenslotte werd plaats gemaakt voor #LikeMe in concert.

“Ketnet roept kinderen in heel Vlaanderen op om mee te doen aan een actie voor De Warmste Week of om mee te helpen bij hun zelfgekozen goede doel”, zegt Elise Vandevenne van Ketnet. “Door zich in te zetten voor De Warmste Week maken ze deel uit van de Ketnet Brandt Weer-brigade. Ketnetters kunnen dit doen door opnieuw koekjes te bakken met hun klas, maar ook door te helpen bij de Warmste Week-actie van hun sportclub, door samen met familie en vriendjes armbandjes te knutselen en te verkopen of door te helpen aan een opruimactie van hun favoriete natuurvereniging. Dit jaar krijgen ze daarbij misschien wel hulp van Ketnet-helden of acteurs. De Ketnet-gezichten komen de kinderen dus niet alleen bedanken, maar zullen ook zelf hun handen uit de mouwen steken.”

Warmste Wafelbak

Ook Radio 2 is van de partij. “Sinds begin november kan iedereen voor De Warmste Week hulp inroepen via de Radio 2 Hotline”, zegt Yasmine Van der Borght van Radio 2. “De Radio 2 Hotline is een telefoonnummer dat actievoerders of goede doelen kunnen bellen om extra hulp te zoeken voor De Warmste Week. Een goed doel van De Warmste Week dat nog vrijwilligers zoekt, een Warmste Wafelbak die nog extra bakkers zoekt... De Grootste Familie wil een platform bieden om hulp te zoeken en te vinden waar het kan én vooral Vlaanderen inspireren en motiveren om hetzelfde te doen.”

Tot dinsdag 24 december kan iedereen die extra warme hulp nodig heeft, bellen naar de Radio 2 Hotline op 0800/63.222 of een oproep plaatsen in de Facebookgroep van de Radio 2 Hotline.