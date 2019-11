Kerstmarkt en ijspiste palmen Grote Markt in Christophe Maertens

14 november 2019

13u09 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper is de opbouw begonnen van het kerstdorp en de ijspiste. De opening vindt op vrijdagavond 22 november plaats.

Dit jaar is er opnieuw een ijspiste en een kerstdorp op de Grote Markt in Ieper. “Het kerstdorp op vrijdagavond 22 november 2019 met feestelijke luister ingehuldigd en sluit 5 weken later de deuren op 31 december. De ijspiste blijft open tot het einde van de kerstvakantie op 5 januari 2020”, aldus schepen Diego Desmadryl. “De plannen voor dit jaar zijn dat we vooral gezelligheid willen laten primeren en dat we ook gezinnen met kinderen willen aantrekken”, zei de schepen op de laatste gemeenteraad. “Daarom zal op de binnenkoer een kinderdorp worden opgezet met het gekende ‘huis van de kerstman’, maar ook met een kinderdoolhof van kerstbomen. Dit zal in verbinding staan via de donkere poort met de kerstmarkt en een nieuwe ijspiste. De aansluitende kerstmarkt zal worden opgesteld in een vorm van een dorp met centraal een extra overdekte Almhut zonder zijwanden, waar tal van animatie zal plaatsvinden. Verenigingen kunnen vanaf dit jaar deelnemen aan de Kerstmarkt, niet in een tent, maar wel in een chalet. Naast de traditionele chalets waar men gezellig iets kan drinken, is er ook een toezegging van twee extra’s voor een snelle hap. De kerstverlichting zal volledig in een nieuw en modern kleedje worden gestoken, en ook het kersttreintje is opnieuw van de partij.”

Winteropstelling

De kerstactiviteiten hebben gevolgen voor de zaterdagmarkt, want die verhuist vanaf 16 november van plaats. De winteropstelling op de Grote Markt zorgt er voor dat het verkeer aangepast wordt op zaterdagen tussen 5 en 14 uur. “Auto’s kunnen vanuit de Diksmuidestraat vóór de bushokjes van De Lijn richting Korte Torhoutstraat óf St-Jakobstraat blijven rijden. Ook vanuit de Rijselstraat kan er tot, én in de D’Hondtstraat gereden worden. Het stuk tussen de Menenstraat en de D’Hondtstraat wordt in beslag genomen door de zaterdagmarkt”, aldus nog het stadsbestuur.