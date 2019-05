Kerstmagie Vlamertinge zoekt vrijwilligers Christophe Maertens

28 mei 2019

19u03 2 Ieper In december gaat in het Kasteel van Vlamertinge opnieuw het evenement ‘Kerstmagie’ door. Dit jaar wordt ‘Het Magische Sprookjesboek’ gespeeld. De organisatie is op zoek naar vrijwilligers.

Kerstmagie is dringend op zoek naar enthousiastelingen voor en achter de schermen. Het gaat onder meer om acteurs, figuranten, kinderen, dansers, mensen voor de decorploeg en de technische ploegen, naaisters en cateringpersoneel. “Heb je dus zin om mee te werken aan een magisch theaterproject? Steek je graag de handen uit de mouwen in groepsverband? Wekt een historisch kasteel jouw creatieve verbeelding? Dan ben jij wie we zoeken”, zegt projectcoördinator Cathérine Lamaire.

“Het is voor iedereen een unieke kans om aan dergelijk spektakel deel te nemen met een geweldige crew, professionele ondersteuning en duizenden bezoekers in het verschiet. Voor een stad als Ieper, met een veelheid aan culturele verenigingen is dit meteen een gelegenheid die je als acteur of actrice, of als andere medewerker, niet mag laten liggen.”

Wie zich geroepen voelt, kan een mailtje sturen naar kerstmagie.vlamertinge@gmail.com of schrijf je in via de website kerstmagie.be.

“Heb je nu al zin om mee te doen, kom dan naar de audities op 5 juni tussen 16 en 21 uur in basisschool De Vlam, Hospitaalstraat 13, Vlamertinge. Graag een seintje vooraf”, aldus nog Cathérine.