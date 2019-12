Kerstkindje in Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

25 december 2019

19u28 0 Ieper In het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis werd een kerstkindje geboren: Merijn uit Poperinge.

“Ons zoontje was normaal gepland voor 30 december, maar het verliep dus even anders”, zegt papa Lieven Vancayzeele (31) uit Poperinge. “Het werd dus een familiefeest zonder ons, maar we hebben wel een mooi kerstcadeau gekregen natuurlijk.” Merijn werd op 13.10 uur geboren, weegt 3,270 kg en meet 55 cm. Zijn mama is Veerle Vandeponseele. De jongen is het broertje van Enora (7), Andreas (6), Sanne (4), Emma-Lyne (2) en Annabel (1).