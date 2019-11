Kerst in Ieper zet dit jaar in op gezelligheid. “Maar 5.995 euro huur voor een chalet is erover.” Christophe Maertens

06 november 2019

13u31 7 Ieper Op 24 november gaat ‘Kerst in Ieper’ van start. Op de laatste gemeenteraad uitte CD&V-raadslid en voormalig voorzitter van het Centrummanagement Peter De Groote kritiek op de organisatie van de het gebeuren. “De plannen voor dit jaar zijn dat we vooral de gezelligheid willen laten primeren en dat we gezinnen met kinderen willen aantrekken”, aldus schepen Diego Desmadryl (Open Ieper).

“Daarom zal op de binnenkoer een kinderdorp worden opgezet met het bekende ‘Huis van de kerstman’, maar ook met een kinderdoolhof van kerstbomen”, aldus de schepen. “Dit zal in verbinding staan via de donkere poort met de kerstmarkt en een nieuwe ijspiste. De aansluitende kerstmarkt wordt opgesteld in de vorm van een dorp met centraal een extra overdekte Almhut zonder zijwanden.”

Kerstverlichting

Op de gemeenteraad stelde raadslid Peter De Groote (CD&V), die altijd nauw verbonden is geweest met het kerstgebeuren, zich luidop enkele vragen over de organisatie. “Eén van de grootste kosten voor het Centrummanagement is de kerstverlichting’, zegt De Groote. “Al jaren is dit één van de belangrijkste punten in de onderhandelingen die ik als voorzitter voerde met de stad. In maart van dit jaar kreeg ik te horen van de schepen van Economie dat de stad zich zou ontfermen over de kerstverlichting, zowel voor de binnenstad als voor de deelgemeenten. Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat in juli alles terug werd gebracht naar het Centrummanagement. Dit wil zeggen dat de deelgemeenten terug zelf instaan voor hun kerstverlichting.”

Energieverbruik

“Onze schaatspiste in Ieper startten we 13 jaar geleden op en ik stond mee aan de wieg”, vervolgt De Groote. “Het werd in al die jaren een enorm succes met de teller op ongeveer een goeie 10.000 schaatsers per jaar. Dat een schaatspiste veel energie verbruikt, is iets wat je mij niet moet zeggen. Jaren aan een stuk werd het Centrummanagement door de toenmalige oppositie op de vingers getikt over het energieverbruik van de piste. Na lang overwegen zijn we overgegaan tot een volledig afgesloten constructie met glazen zijwanden. Vorige jaar leidde dat tot een vermindering van bijna 30 procent elektriciteit.”

“In het verslag van het Centrummanagement las ik echter dat teruggekeerd wordt naar zeilen die open kunnen gemaakt. Met de temperaturen van de laatste jaren in de maand december van plus tien is dit onaanvaardbaar. Ik vind het raar dat het huidige schepencollege hiermee zou instemmen en dat energie er plots niet meer toe doet.”

XXL-chalet

“Met heel veel spijt in het hart nam ik enkele weken geleden na 13 jaar noodgedwongen afscheid van de kerstmarkt”, zegt het raadslid. “Enkele weken geleden kreeg ik de plannen, waarop heel wat meer chalets stonden dan vorig jaar en stelde ik vast dat er een extra XXL-chalet voor horeca is bijgekomen, terwijl het vroeger sprake was dat er voldoende horeca was. Wat ik het ergste vind, is dat de horeca nog eens 20 procent meer zal aangerekend worden voor de huur van een chalet met een totale prijs van 5.995 euro. Dat is erover. Wij weten wat je moet doen om die 20 procent extra terug te verdienen in zes weken. Ik hoop dat alle chalets werkelijk verhuurd worden en we niet moeten terugkeren naar het aantal van vorig jaar. “

Budgetten

“Het kerstgebeuren zal dit jaar volledig door het centrummanagement worden georganiseerd”, zegt schepen Desmadryl. “De stadsdiensten en het Centrummanagement werken goed samen en voor mij gaat het niet om wie de pluimen op de hoed steekt, maar wel om het eindresultaat. De reden van de wijziging is het feit dat de budgetten voor dit jaar nog vastliggen uit de vorige legislatuur en dat het moeilijk werd om dit nog te wijzigen. In ieder geval zorgen we ervoor dat er in de deelgemeenten kerstverlichting wordt voorzien.”

“Naast de traditionele chalets waar men gezellig iets kan drinken, is er ook al toezegging van twee extra’s die zich zullen concentreren op een snelle hap. Ook de eindejaarsactie van het Centrummanagement zal worden uitgebreid met acht mooie prijzen in plaats van vier. Naast de elektrische fietsen, zullen er nu ook nog vier elektrische steps te winnen zijn. De kerstverlichting zal volledig in een nieuw en modern kleedje worden gestoken, en ook het kersttreintje zal weer van de partij zijn.”

Meer beleving

“Wat de ijspiste betreft werken we dit jaar met een tent die volledig afgesloten is, maar open zal kunnen als het mooi vriesweer is. Als het buiten 15 graden laten we de tent uiteraard dicht. De pistebouwer zal vanaf dit jaar trouwens werken met nieuwe motoren voor het koelsysteem. Die motoren werden al gebruikt vorig jaar bij de niet-overdekte ijspiste van Brugge en daar kwam het verbruik op 6.000 à 7.000 euro. Dat zou dus opnieuw een energiebesparing opleveren van 35 procent. Het was inderdaad zo dat vroeger de beperking werd opgelegd dat er geen bar mocht uitgebaat worden in de ijspiste, maar wat is daar nu mis mee?”