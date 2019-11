Kerk Sint-Jan krijgt camerabewaking na diefstal van eeuwenoude bronzen klok Hans Verbeke

05 november 2019

11u15 0 Ieper Wie heeft uit de kerk van Sint-Jan een 25 kilogram zware bronzen klok uit 1728 gestolen? Die vraag stellen de inwoners van de Ieperse deelgemeente Sint-Jan zich. “We hopen dat de dief berouw krijgt en de klok terugbrengt, zoals dat anderhalf jaar geleden ook gebeurde in Westouter”, zegt Jenny Vandenbulcke, penningmeester van de kerkfabriek. Woensdag komt alvast in de kerk een installateur langs van beveiligingscamera’s.

De diefstal dateert van daags voor Allerheiligen en werd opgemerkt tijdens de ochtendmis op de hoogdag. “Op woensdag stond ze er in elk geval nog”, weet Jenny Vandenbulcke. De 83-jarige dame is niet alleen penningmeester van de kerkfabriek maar ook geschiedeniskenner en auteur van een boek over Sint-Jan. “Onze kerk is elke dag open van 9 tot 18 uur. Iedereen kan hier dus vrij in en uit. De gestolen klok staat links vooraan, op een plek die niet zichtbaar is als je de kerk binnenkomt. Ze was vastgemaakt in een houten constructie maar dat vormde voor de dief kennelijk geen probleem.

Klok met veel kilometers

Opmerkelijk: rechts vooraan in de kerk staat nog een klok uitgestald, in een identieke houten constructie. “Maar die weegt 85 kilogram en is dus veel zwaarder dan de klok die verdwenen is”, legt Jenny uit. “Het gestolen exemplaar heeft een grote historische waarde. Ze werd gemaakt in 1728 en werd destijds door Joos Pieter de Coninck en zijn vrouw Marie-Elisabeth Costenoble geschonken aan de kapel van Saint-Ivon, een gehucht tussen Ploegsteert en Waasten. De kapel ging echter tegen de vlakte tijdens de Franse Revolutie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog dook het klokje plots op in Engeland, achtergelaten door een Canadese soldaat die er zijn verlofdagen doorbracht maar later sneuvelde. Omdat men daar dacht dat het opschrift verwees naar Sint-Jan, werd de klok naar de Ieperse deelgemeente gestuurd.

Hoop op terugkeer

Jenny Vandenbulcke hoopt dat de dief wroeging krijgt en de klok terugbrengt. “Dat is anderhalf jaar geleden ook gebeurd in Westouter”, weet ze. “In februari 2017 werd ook daar een klok gestolen maar een dik jaar later stond ze plots weer in de kerk.” Camerabeelden registreerden toen de ‘terugbrenger’, een man in donkere kledij, met rugzak en drager van een grote pet. “De diefstal bij ons zorgt er voor dat ook in de kerk van Sint-Jan bewakingscamera’s zullen geplaatst worden”, zegt Jenny. “Woensdag komt een plaatselijke installateur alvast een kijkje nemen om te zien wat er precies wenselijk is. Onze kerk blijft sowieso elke dag open en toegankelijk voor iedereen. Maar allicht hebben camera’s een afschrikkend effect voor mensen met minder goeie bedoelingen”, besluit ze.