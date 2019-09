Keer terug naar 1919 met bezoek aan ‘Barak De Vinck’ op Open Monumentendag Christophe Maertens

03 september 2019

16u24 0 Ieper Op zondag 8 september zetten Ilse Watteyne en Niek Benoot van het Hooge Crater Museum in Zillebeke de deuren open van hun ‘Barak de Vinck’. Dat is een unieke betonnen barak uit 1919, waar bezoekers er kunnen verblijven in de sfeer van 100 jaar geleden, zonder luxe of moderne voorzieningen.

De betonnen barak uit 1919 was eigendom van baron Gaston de Vinck die na de oorlog was teruggekeerd en zelf begon aan de wederopbouw van de regio. “De barak is de enige van het ‘Jouret & Speltinckx’ dat nog in Vlaanderen te zien is”, aldus de uitbaters. Ilse Watteyne en Niek Benoot restaureerden de barak en sinds de zomer van 2019 kan je in de barak overnachten en weer leven zoals in 1919. “Over het pionierswerk van Gaston de Vinck heeft vzw Bellewaerts een wandeling ontwikkeld waarin de wederopbouw van de verwoeste streek wordt verteld met een centrale rol voor de terugkeer van de familie de Vinck”, zegt Niek. “Deze wandeling wordt elke eerste zaterdag van de maand georganiseerd om 10 uur vanuit het Hooge Crater Museum, en op aanvraag voor groepen. Tijdens die wandeling kan je de barak echter niet bezoeken omwille van de bezoekers die er dan verblijven. Maar op de Open Monumentendag worden de deuren van de barak opengezet voor het brede publiek.” Bezoeken starten op het uur aan het Hooge Crater Museum, van daaruit nemen Bart Degroote en Kevin Breyne van Bellewaerts vzw de mensen mee naar de wereld van de baron zo’n 400 meter verder. De gidsen putten uit brieven, getuigenissen en foto’s uit het rijke familiearchief. In de barak zelf wordt het leven anno 1919 opgeroepen voor de bezoekers. Het bezoek duurt een tot anderhalf uur en eindigt aan het museumcafé van Hooge Crater Museum. Meer info over de barak: www.barakdevinck.be.